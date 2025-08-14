Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  • четвер

    14 серпня, 2025

Чотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ: їм загрожує довічне

Чотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: Одеська обласна прокуратураЧотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали чотирьох жителів Одеського району, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

За даними Одеської обласної прокуратури, організатором є охоронець місцевої спортивної школи. Через знайомого з Криму він вийшов на ФСБ і збирав для них дані про українських військових та об’єкти критичної інфраструктури.

До групи, за версією слідства, він залучив тренера спортсекції, таксиста та його дружину — продавчиню магазину. Вони стежили за рухом військової техніки, шукали позиції ППО та склади зі зброєю, а також дізнавалися інформацію від місцевих жителів під час дружніх розмов, повідомили в СБУ.

Отримані дані, за версією правоохоронців, вони передавали організатору особисто або телефоном, використовуючи кодові слова.

Чотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: Одеська обласна прокуратураЧотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура
Чотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: Одеська обласна прокуратураЧотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Всіх чотирьох затримали та повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • частина 2 статті 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Наразі вони знаходяться під вартою без права застави. Суд обиратиме їм запобіжний захід. У разі доведення вини їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Чотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: СБУЧотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: СБУ
Чотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: СБУЧотирьох жителів Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовця ЗСУ судитимуть по обвинуваченню у державній зраді. Йому також загрожує довічне.

