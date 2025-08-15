Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росіяни били по 43 селах і містах Херсонщини: є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія обстріляла 43 населені пункти Херсонської області. Загинула людина, поранення отримали п’ятеро жителів, серед них дитина.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, удари завдавали артилерією та дронами.

Пошкоджено багатоповерхівку, 22 приватні будинки, газопроводи, господарчі споруди та автомобіль.

За добу до цього, російські війська з артилерії та дронів били по 40 населених пунктах Херсонської області. Тоді загинули чотири людини, ще шість отримали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами
«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії
Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні
План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Куди піти у Миколаєві: театральні прем'єри, концерти, кіно та розваги для дітей

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Останні новини про: Війна в Україні

Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні
«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії
Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами

Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами

Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні

ДСНС про пожежі на Миколаївщині: «Скільки ще має згоріти, щоб достукатися до свідомості людей?»

