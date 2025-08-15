Росіяни били по 43 селах і містах Херсонщини: є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія обстріляла 43 населені пункти Херсонської області. Загинула людина, поранення отримали п’ятеро жителів, серед них дитина.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, удари завдавали артилерією та дронами.

Пошкоджено багатоповерхівку, 22 приватні будинки, газопроводи, господарчі споруди та автомобіль.

За добу до цього, російські війська з артилерії та дронів били по 40 населених пунктах Херсонської області. Тоді загинули чотири людини, ще шість отримали поранення.