Росія обстріляла 40 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Росія обстріляла 40 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполція

Минулої доби російські війська з артилерії та дронів били по 40 населених пунктах Херсонської області.

За даними начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще шість отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено 109 приватних будинків, газопровід, господарську споруду, автомобіль швидкої допомоги, сільгосптехніку та інші авто.

Окремо відомо про атаку на село Бургунка Бериславського району, яка сталася 13 серпня близько 20:00. Внаслідок обстрілу загинув 75-річний місцевий житель.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, що вчора вранці 13 серпня російські війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка, яка опинилася під завалами будинку.