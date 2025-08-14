Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія обстріляла 40 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Росія обстріляла 40 населених пунктів Херсонщини. Фото: НацполціяРосія обстріляла 40 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполція

Минулої доби російські війська з артилерії та дронів били по 40 населених пунктах Херсонської області.

За даними начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще шість отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено 109 приватних будинків, газопровід, господарську споруду, автомобіль швидкої допомоги, сільгосптехніку та інші авто.

Окремо відомо про атаку на село Бургунка Бериславського району, яка сталася 13 серпня близько 20:00. Внаслідок обстрілу загинув 75-річний місцевий житель.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, що вчора вранці 13 серпня російські війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка, яка опинилася під завалами будинку.

Останні новини про: Війна в Україні

Київ розкритикував «Грузинську мрію» за використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі
Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, — CBS News
Російський дрон атакував Миколаївщину, спалахнула пожежа
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон атакував Миколаївщину, спалахнула пожежа
Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, — CBS News
Київ розкритикував «Грузинську мрію» за використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі

Російський дрон атакував Миколаївщину, спалахнула пожежа

На Миколаївщині створять два нові заповідники площею понад 500 гектарів

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay