Росіяни обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка

Вранці 13 серпня російські війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, снаряди знищили один житловий будинок. Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів.

Також кілька сусідніх осель отримали пошкодження: у них вибито шибки, зруйновано дахи та фасади.

Загалом протягом доби російські війська обстріляли з артилерії та дронів 40 населених пунктів Херсонської області.