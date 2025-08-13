Росіяни обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка
-
Марія Хаміцевич
-
•
-
10:12, 13 серпня, 2025
-
Вранці 13 серпня російські війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, снаряди знищили один житловий будинок. Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів.
Також кілька сусідніх осель отримали пошкодження: у них вибито шибки, зруйновано дахи та фасади.
Загалом протягом доби російські війська обстріляли з артилерії та дронів 40 населених пунктів Херсонської області.
