Росія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

За добу російські війська обстріляли з артилерії та авіації, а також атакували дронами 40 населених пунктів Херсонської області.

Про це 13 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вогонь вели по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівку, п’ять приватних будинків, стільникову вежу, гараж та автомобілі.

Загинула одна людина, ще четверо поранені. Троє з них — жителі Херсонської громади. Обстрілів зазнали Херсон, Комишани, Садове, Молодіжне, Придніпровське та Антонівка, уточнив начальник МВА Ярослав Шанько.

Нагадаємо, що також цієї доби росіяни атакували і Миколаївську область. Є пошкодження.