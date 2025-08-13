Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    13 серпня, 2025

  • 27.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

За добу російські війська обстріляли з артилерії та авіації, а також атакували дронами 40 населених пунктів Херсонської області.

Про це 13 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вогонь вели по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівку, п’ять приватних будинків, стільникову вежу, гараж та автомобілі.

Загинула одна людина, ще четверо поранені. Троє з них — жителі Херсонської громади. Обстрілів зазнали Херсон, Комишани, Садове, Молодіжне, Придніпровське та Антонівка, уточнив начальник МВА Ярослав Шанько.

Нагадаємо, що також цієї доби росіяни атакували і Миколаївську область. Є пошкодження.

Останні новини про: Війна в Україні

Пожежа на одеському «Привозі» завдала довкіллю збитків на пів мільйона
Росіяни били по Миколаївщині FPV-дронами та артилерією: є руйнування
Росіяни обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка
Реклама

Читайте також:

новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка
Росіяни били по Миколаївщині FPV-дронами та артилерією: є руйнування
Пожежа на одеському «Привозі» завдала довкіллю збитків на пів мільйона

Виконком не погодив запуск механізованого прибирання вулиць у Миколаєві закупленою технікою

На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання

2 години тому

У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay