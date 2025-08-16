Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Збитків на ₴251 млн: на Черкащині викрили масштабну «схему» розкрадання державного газу

Фото: Служба безпеки УкраїниНа Черкащині викрили масштабну «схему» розкрадання державного газу. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили схему незаконного привласнення палива з газотранспортної системи України, збитки від якої оцінюють у понад 251 млн грн.

Про це повідомляє СБУ.

Організатором схеми, за версією правоохоронців, виявився колишній керівник приватної компанії у сфері газопостачання.

Слідство встановило, що підприємство, яке він очолював, раніше закуповувало газ у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року співпраця була припинена через заборгованість. Але замість погашення боргу, компанія продовжила відбір палива без укладання нової угоди, обґрунтовуючи свої дії «винятковими обставинами». Отримані прибутки в компанії потім розподіляли між собою.

Таким чином, за даними справи, лише за п’ять місяців підозрювані здійснили несанкціонований відбір понад 10,5 млн кубометрів природного газу.

В СБУ повідомили, що під час обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами організації оборудки.

Наразі екскерівнику приватної компанії повідомили про підозру за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України нещодавно оприлюднила список так званих «інформаційних диверсантів» Федеральної служба безпеки (ФСБ) Росії. Серед них, зокрема, Наталія Хорошевська, колишня керівниця молодіжної організації «Опозиційної платформи — За життя» у Миколаєві та області, а також помічниця місцевого соратника Віктора Медведчука ексдепутата міськради Миколаєва Максима Невінчанного.

