СБУ назвала «інформаційною диверсанткою» помічницю медведчуківця Невінчанного з Миколаєва

Максим Невінчанний та Наталія Хорошевська Фото: Facebook / Наталія Хорошевська

Служба безпеки України оприлюднила список так званих «інформаційних диверсантів» Федеральної служба безпеки (ФСБ) Росії. Серед них, зокрема, Наталія Хорошевська, колишня керівниця молодіжної організації «Опозиційної платформи – За життя» у Миколаєві та області, а також помічниця місцевого соратника Віктора Медведчука ексдепутата міськради Миколаєва Максима Невінчанного.

За даними СБУ, ці особи під керівництвом Медведчука проводили медійні атаки проти України, поширювали проросійський контент, виправдовували агресію РФ та намагалися розхитати ситуацію в країнах-партнерах. Матеріали для цього готували та публікували у підконтрольних Телеграм-каналах, на YouTube і через кремлівський проєкт «Голос Європи», до якого у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Ключовим свідком у справі став затриманий у Польщі «політичний експерт» Кирило Молчанов, який, за версією слідства, працював на ФСБ та російську зовнішню розвідку. Він розповів про прямий зв’язок із керівництвом п’ятої служби ФСБ, а також про участь у вуличних акціях у ЄС, спрямованих на згортання міжнародної підтримки України.

Слідчі встановили, що створення організації «Другая Украина» Медведчук погоджував із Путіним, після чого проект координувала ФСБ. Більшість його учасників виїхали до РФ на початку повномасштабного вторгнення, де й продовжили діяльність.

«За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації «Другая Украина» безпосередньо з Путіним, після чого очільник кремля доручив фсб координувати цей проєкт. Далі Медведчук власноруч сформував «штат» прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа», — йдеться у повідомленні.

До справи потрапили 12 фігурантів. Зокрема: Денис Жарких, ⁠Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яків Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв та Наталія Хорошевська.

Усім їм заочно повідомили про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Нагадаємо, у 2023 році тепер вже ексдепутат Миколаївської міськради Максим Невінчанний, обраний від забороненої ОПЗЖ, який з початком повномасштабного вторгнення втік з України, з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

Що відомо про скандального депутата Максима Невінчанного?

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015-2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

Реклама

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.

На початку 2024 року депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата Максима Невінчаного через несплату аліментів. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав до країни-агресора та почав активно критикувати владу у соцмережах.