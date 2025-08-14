Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 30.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 30.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

СБУ назвала «інформаційною диверсанткою» помічницю медведчуківця Невінчанного з Миколаєва

Максим Невінчаний та Наталія Хорошевська Фото: Наталія Хорошевська, FacebookМаксим Невінчанний та Наталія Хорошевська Фото: Facebook / Наталія Хорошевська

Служба безпеки України оприлюднила список так званих «інформаційних диверсантів» Федеральної служба безпеки (ФСБ) Росії. Серед них, зокрема, Наталія Хорошевська, колишня керівниця молодіжної організації «Опозиційної платформи – За життя» у Миколаєві та області, а також помічниця місцевого соратника Віктора Медведчука ексдепутата міськради Миколаєва Максима Невінчанного.

За даними СБУ, ці особи під керівництвом Медведчука проводили медійні атаки проти України, поширювали проросійський контент, виправдовували агресію РФ та намагалися розхитати ситуацію в країнах-партнерах. Матеріали для цього готували та публікували у підконтрольних Телеграм-каналах, на YouTube і через кремлівський проєкт «Голос Європи», до якого у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Ключовим свідком у справі став затриманий у Польщі «політичний експерт» Кирило Молчанов, який, за версією слідства, працював на ФСБ та російську зовнішню розвідку. Він розповів про прямий зв’язок із керівництвом п’ятої служби ФСБ, а також про участь у вуличних акціях у ЄС, спрямованих на згортання міжнародної підтримки України.

Слідчі встановили, що створення організації «Другая Украина» Медведчук погоджував із Путіним, після чого проект координувала ФСБ. Більшість його учасників виїхали до РФ на початку повномасштабного вторгнення, де й продовжили діяльність.

«За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації «Другая Украина» безпосередньо з Путіним, після чого очільник кремля доручив фсб координувати цей проєкт. Далі Медведчук власноруч сформував «штат» прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа», — йдеться у повідомленні. 

До справи потрапили 12 фігурантів. Зокрема: Денис Жарких, ⁠Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яків Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв та Наталія Хорошевська. 

Усім їм заочно повідомили про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Нагадаємо, у 2023 році тепер вже ексдепутат Миколаївської міськради Максим Невінчанний, обраний від забороненої ОПЗЖ, який з початком повномасштабного вторгнення втік з України, з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

Що відомо про скандального депутата Максима Невінчанного?

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015-2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

Реклама

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.

На початку 2024 року депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата Максима Невінчаного через несплату аліментів. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав до країни-агресора та почав активно критикувати владу у соцмережах.

Останні новини про: СБУ

Кравченко пояснив, чому САП має бути частиною системи Офісу Генпрокурора
У Миколаєві затримали двох підозрюваних у підготовці теракту біля ТЦК
У Миколаєві затримали чоловіка, підозрюваного у підготовці серії повітряних атак по місту
Реклама

Читайте також:

новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: СБУ

У Миколаєві затримали чоловіка, підозрюваного у підготовці серії повітряних атак по місту
У Миколаєві затримали двох підозрюваних у підготовці теракту біля ТЦК
Кравченко пояснив, чому САП має бути частиною системи Офісу Генпрокурора

Обмін полоненими між Росією та Україною: додому повернули 84 українців

Миколаїв отримає воду наприкінці серпня, — Мінрегіон про готовність водогону

5 годин тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay