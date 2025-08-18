Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    18 серпня, 2025

  • 27.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 27.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року

Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН УкраїниУ Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН України

На Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського біосферного заповідника сталася найбільша та найдовша пожежа цього року. Вогонь охопив територію з 6 по 10 серпня, знищивши 572,8 гектарів у заповідній зоні й 718,7 гектарів в межах охоронної території.

Про це повідомили в соцмережах заповідника.

За результатами аналізу першого безхмарного супутникового знімка, площа згарища становить 572,8 га у заповідній зоні (18,5% її площі) та 718,7 га в межах охоронної (25,5%). Ця пожежа стала найтривалішою і наймасштабнішою серед усіх, зафіксованих у заповіднику 2025 року.

У Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН УкраїниУ Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН України

Фахівці зазначають, що з 2022 по 2025 рік на території Івано-Рибальчанська вже відбувалися такі інциденти — тоді було пошкоджено 98,7% її території. Нове займання охопило залишки відносно неушкоджених площ заповідника, а також ділянки, які горіли лише один раз за цей період.

У Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН УкраїниКілька нових осередків займання поблизу Івано-Рибальчанської ділянки. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН України

Окрім цього працівники Чорноморського біосферного заповідника зафіксували кілька нових осередків займання поблизу Івано-Рибальчанської ділянки.

«Один із них зачепив охоронну зону й може поширитися на південно-західну частину заповідної. Водночас другу добу поспіль триває пожежа у східній частині Солоноозерної ділянки та суміжній охоронній зоні», — йдеться у повідомленні.

Загалом 2025 рік став рекордним для Чорноморського біосферного заповідника за кількістю та частотою пожеж. Вогонь дедалі частіше охоплює території, які раніше залишалися неушкодженими. Уже зараз площа згарищ значно перевищує показники 2023–2024 років і продовжує зростати.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські дрони атакували передмістя Одеси, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті.

Останні новини про: Пожежі

Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету
Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті
На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор
Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті
Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

6 годин тому

У Миколаєві провели обстеження скандальної недобудови на Намиві: на неї знову з’явилися плани

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay