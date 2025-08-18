У Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН України

На Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського біосферного заповідника сталася найбільша та найдовша пожежа цього року. Вогонь охопив територію з 6 по 10 серпня, знищивши 572,8 гектарів у заповідній зоні й 718,7 гектарів в межах охоронної території.

Про це повідомили в соцмережах заповідника.

За результатами аналізу першого безхмарного супутникового знімка, площа згарища становить 572,8 га у заповідній зоні (18,5% її площі) та 718,7 га в межах охоронної (25,5%). Ця пожежа стала найтривалішою і наймасштабнішою серед усіх, зафіксованих у заповіднику 2025 року.

Фахівці зазначають, що з 2022 по 2025 рік на території Івано-Рибальчанська вже відбувалися такі інциденти — тоді було пошкоджено 98,7% її території. Нове займання охопило залишки відносно неушкоджених площ заповідника, а також ділянки, які горіли лише один раз за цей період.

Кілька нових осередків займання поблизу Івано-Рибальчанської ділянки. Фото: Чорноморський біосферний заповідник НАН України

Окрім цього працівники Чорноморського біосферного заповідника зафіксували кілька нових осередків займання поблизу Івано-Рибальчанської ділянки.

«Один із них зачепив охоронну зону й може поширитися на південно-західну частину заповідної. Водночас другу добу поспіль триває пожежа у східній частині Солоноозерної ділянки та суміжній охоронній зоні», — йдеться у повідомленні.

Загалом 2025 рік став рекордним для Чорноморського біосферного заповідника за кількістю та частотою пожеж. Вогонь дедалі частіше охоплює території, які раніше залишалися неушкодженими. Уже зараз площа згарищ значно перевищує показники 2023–2024 років і продовжує зростати.

