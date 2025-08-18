Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Посиніла шкіра та впав тиск: у лікарні Києва під час підготовки до операції померла дитина

У київській лікарні померла 10-річна дівчинка. Ілюстративне фото: ДержпродспоживслужбаУ київській лікарні померла 10-річна дівчинка. Ілюстративне фото: Держпродспоживслужба

В одній з дитячих лікарень Києва під час підготовки до операції померла 10-річної дівчинка. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції Києва.

Близько півроку тому дівчинка зламала руку, виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці. Нещодавно вона знову травмувалась, тому була запланована повторна операція.

У неділю, 17 серпня, в лікарні в Оболонському районі під час зняття гіпсу дівчинці стало зле. Лікарі ввели медичні препарати для стабілізації, попри це, стан дитини погіршувався.

«Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже 3 години, однак врятувати її не вдалося», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нацполіція розпочала досудове розслідування за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті дитини та якості наданих медичними працівниками послуг.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області госпіталізували 24 дитини з ознаками отруєння. Вони перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі, розташованому в одному з сіл Стрийського району.

