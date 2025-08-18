Посиніла шкіра та впав тиск: у лікарні Києва під час підготовки до операції померла дитина
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:12, 18 серпня, 2025
-
В одній з дитячих лікарень Києва під час підготовки до операції померла 10-річної дівчинка. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції Києва.
Близько півроку тому дівчинка зламала руку, виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці. Нещодавно вона знову травмувалась, тому була запланована повторна операція.
У неділю, 17 серпня, в лікарні в Оболонському районі під час зняття гіпсу дівчинці стало зле. Лікарі ввели медичні препарати для стабілізації, попри це, стан дитини погіршувався.
«Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже 3 години, однак врятувати її не вдалося», — йдеться у повідомленні прокуратури.
Нацполіція розпочала досудове розслідування за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті дитини та якості наданих медичними працівниками послуг.
Раніше повідомлялось, що у Львівській області госпіталізували 24 дитини з ознаками отруєння. Вони перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі, розташованому в одному з сіл Стрийського району.
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.