В Одесі дві лікарні закрили на карантин через COVID-19

Вакцина від коронавірусу COVID-19, фото: Maksim GoncharenokВакцина від коронавірусу COVID-19, фото: Maksim Goncharenok

В Одесі два медзаклади тимчасово обмежили роботу через поширення коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної клінічної лікарні.

Зокрема, карантинні обмеження запроваджені в Одеській обласній клінічній лікарні та Одеському обласному перинатальному центрі.

Карантинний режим означає:

• обмеження відвідувань пацієнтів;

• посилений санітарно-епідемічний контроль;

• доступ у відділення тільки для медичного персоналу та пацієнтів.

— Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень. Вони запроваджені для захисту пацієнтів, новонароджених та медичного персоналу. Будьте уважні до свого здоров’я та дотримуйтеся рекомендацій МОЗ України, — наголосили в Одеській обласній клінічній лікарні.

Раніше «МикВісті» вже повідомляли, що новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби.

