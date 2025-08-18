В Одесі дві лікарні закрили на карантин через COVID-19
- Ірина Олехнович
18:52, 18 серпня, 2025
В Одесі два медзаклади тимчасово обмежили роботу через поширення коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Одеської обласної клінічної лікарні.
Зокрема, карантинні обмеження запроваджені в Одеській обласній клінічній лікарні та Одеському обласному перинатальному центрі.
Карантинний режим означає:
• обмеження відвідувань пацієнтів;
• посилений санітарно-епідемічний контроль;
• доступ у відділення тільки для медичного персоналу та пацієнтів.
— Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень. Вони запроваджені для захисту пацієнтів, новонароджених та медичного персоналу. Будьте уважні до свого здоров’я та дотримуйтеся рекомендацій МОЗ України, — наголосили в Одеській обласній клінічній лікарні.
Раніше «МикВісті» вже повідомляли, що новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби.
