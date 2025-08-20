Обстріли Херсонщини: загинула людина, серед поранених — дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

На Херсонщині 20 серпня через російські обстріли загинула людина, ще троє, серед них дитина, — отримали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами перебували 42 населені пункти. Російська армія обстріляла критичну та соціальну інфраструктуру і житлові квартали.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, десять приватних будинків, автозаправка, гараж і автомобіль.

Окремо близько 6:30 ранку російські війська вдарили з артилерії по Білозерці. Поранення отримала 70-річна жінка, її госпіталізували, повідомили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що на Херсонщині під загрозою опинилися тисячі археологічних пам’яток. Через бойові дії вже пошкоджено близько 500 об’єктів, а на окупованому лівобережжі зафіксовано часткове руйнування понад 200 курганів.