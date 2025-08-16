Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Херсонщині через бойові дії пошкоджені понад 200 курганів і сотні пам’яток

Сучасний вигляд кургану Козел на Херсонщині. Фото: КавунСучасний вигляд кургану Козел на Херсонщині. Фото: Кавун.Сіті

На Херсонщині під загрозою опинилися тисячі археологічних пам’яток. Через бойові дії вже пошкоджено близько 500 об’єктів, а на окупованому лівобережжі зафіксовано часткове руйнування понад 200 курганів. 

Про це розповів заступник начальника обласної інспекції з охорони пам’яток Денис Сікоза, пише «Суспільне».

За його словами, російські військові облаштовують бойові позиції на давніх поховальних спорудах, перекопують культурні шари та обстрілюють об’єкти без жодної причини. Так постраждали Кам’янська Січ із хрестом Костя Гордієнка, Червономаяцьке городище та десятки інших пам’яток.

На території області зосереджені всі етапи української історії – від стоянок мисливців на мамонтів і доби бронзи до часів козаччини. Тут залишили свій слід кочові народи – кімерійці, скіфи, сармати, гуни, татари та Золота Орда, а також антична Ольвія, середньовічні укріплення й козацькі Січі.

Окремої уваги, каже археолог, потребує спадщина, яка знову опинилася на поверхні після підриву Каховської ГЕС. З води вийшли сотні пам’яток – поселення скіфів, городища ольвійської хори та доби Київської Русі. Однак їх дослідження стане можливим лише після завершення бойових дій і тривалого розмінування території.

— Можуть бути зруйновані культурні шари, перекриті бліндажами чи пошкоджені поховання. Якщо їх не встигнути дослідити, ми втратимо унікальні відомості про минуле, – наголосив Денис Сікоза.

Він підкреслив, що після війни необхідна державна програма для системного дослідження пошкоджених і підтоплених археологічних пам’яток Херсонщини.

Нагадаємо, що цьогоріч селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

