На Миколаївщині у жінки загорівся одяг під час паління

Пожежі на Миколаївщині 19 серпня. Ілюстраційне фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 19 серпня на жінці загорівся одяг під час паління. Її госпіталізували з опіками.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, у селі Чорноморка Чорноморської громади попередньо через необережність під час паління загорівся одяг на жінці.

«Вона отримала опіки тіла та була госпіталізована до лікарні», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону підрахували збитки, які пожежі завдали екології Миколаївської області за «пожежонебезпечний період» з квітня 2025 року — 1,36 мільярда гривень.