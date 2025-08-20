Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    20 серпня, 2025

  20 серпня , 2025 середа

  Миколаїв

На Миколаївщині у жінки загорівся одяг під час паління

Пожежі на Миколаївщині 19 серпня. Ілюстраційне фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 19 серпня. Ілюстраційне фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 19 серпня на жінці загорівся одяг під час паління. Її госпіталізували з опіками.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, у селі Чорноморка Чорноморської громади попередньо через необережність під час паління загорівся одяг на жінці.

«Вона отримала опіки тіла та була госпіталізована до лікарні», — додали в повідомленні.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону підрахували збитки, які пожежі завдали екології Миколаївської області за «пожежонебезпечний період» з квітня 2025 року — 1,36 мільярда гривень.

