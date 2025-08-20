За добу на Миколаївщині сталося майже 40 пожеж: є постраждалі

Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби 19 серпня та в ніч проти 20 серпня на території Миколаївської області виникло 39 пожеж, дві з них через обстріли.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Куцурубській громаді загорівся сухостій на присадибній ділянці, у Первомайській – очерет. Площа пожеж склала 100 та 2500 квадратних метрів.

Протягом доби вогонь травмував трьох людей. У селі Чорноморка в жінки зайнявся одяг, вона отримала опіки. У Миколаєві рятувальники вивели з вогню літню жінку, яку госпіталізували. У селі Баланове сусіди врятували чоловіка, якого теж передали медикам.

Більшість пожеж стосувалися займання сухої трави, сміття та чагарників. Загалом вигоріло понад 10 гектарів. Завдяки спільній роботі рятувальників та місцевих пожежних вдалося зберегти від вогню шість житлових будинків, стільки ж господарчих споруд та один гараж.

Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що з початку року в Миколаївській області сталося понад три тисячі пожеж. Причини різні: обстріли, необережність людей, підпали. Але ця кількість почала стрімко зростати лише останні декілька тижнів: ситуацію погіршила спека та відсутність дощів. Зараз в області щодня горять поля, ліси, суха трава. Вітер доволі швидко розносить вогонь, як наслідок — полум'я дістається житлових будинків.