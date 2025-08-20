У Миколаєві командир, якого підозрють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою

У Миколаєві суд залишив під вартою командира, якого підозрюють в державній зраді. Фото: пресслужба суду

У Миколаєві суд залишив під вартою без права на заставу військовослужбовця — старшого лейтенанта, який командував взводом. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

За даними слідства, підозрюваний через месенджер Telegram вів листування з представником ФСБ РФ, передавав йому скріншоти з місцями розташування підрозділу та штабу своєї частини.

Також, за версією слідчих, він отримував від російської спецслужби інструкції про схилення військових до здачі в полон і переходу на бік ворога.

У суді військовий підтвердив викладені обставини, пояснив, що є уродженцем Луганщини, де залишилися його родичі, але від надання пояснень по суті підозри відмовився.

В той же час, його адвокат заявив, що клієнт не заперечує проти арешту та висловлює бажання бути обміняним до РФ.

Раніше СБУ оприлюднила список так званих «інформаційних диверсантів» ФСБ Росії. Серед них, зокрема, Наталія Хорошевська, колишня керівниця молодіжної організації «Опозиційної платформи — За життя» у Миколаєві та області, а також помічниця місцевого соратника Віктора Медведчука ексдепутата міськради Миколаєва Максима Невінчанного.