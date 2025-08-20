ДБР розслідувало понад 570 справ про незаконне вивезення чоловіків призовного віку за кордон

Директор Державного бюро України Олексій Сухачов. Фото: ДБР

З початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань відкрило понад 570 кримінальних справ про спроби нелегально переправити чоловіків призовного віку за кордон.

Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив директор Державного бюро України Олексій Сухачов.

За цей час до суду вже скерували 171 справу щодо 251 людини. На майно підозрюваних накладено арешт на понад 58 мільйонів гривень.

«У таких протизаконних схемах часто причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП», — зазначив Олексій Сухачов.

За його словами, йдеться не лише про кримінальні справи, а також про явище, що безпосередньо підриває обороноздатність країни.

«Заробляти на війні, допомагаючи чоловікам ухилятися від мобілізації або нелегально залишати територію України, абсолютно неприпустимо. Це прямий удар по державі й по тих, хто щодня боронить її на фронті. Кожен, хто організовує чи сприяє таким оборудкам, має усвідомлювати: покарання буде невідворотним», — наголосив Олексій Сухачов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість підвищення вікової межі для безперешкодного перетину державного кордону громадянами України з 18 до 22 років.