  22 серпня, 2025

    22 серпня, 2025

    Миколаїв

  22 серпня , 2025 пʼятниця

  Миколаїв

На Херсонщині через обстріли загинула людина: десятки будинків пошкоджено

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

На Херсонщині минулої доби через російські обстріли загинула людина, ще 17 жителів отримали поранення.

Про це вранці 22 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися 31 населений пункт області. Пошкоджені десять багатоповерхівок, чотири приватні будинки та автомобілі.

Рятувальники зафіксували удари по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині під загрозою опинилися тисячі археологічних пам’яток. Через бойові дії вже пошкоджено близько 500 об’єктів, а на окупованому лівобережжі зафіксовано часткове руйнування понад 200 курганів. 

