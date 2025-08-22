Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині розслідують пошкодження кургану: замовником робіт виявився місцевий землевласник

На Миколаївщині розслідують пошкодження кургану. Фото: нацполіціяНа Миколаївщині розслідують пошкодження кургану. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині правоохоронці розслідують пошкодження кургану у Кривоозерській громаді. За даними поліції, працівники спецтехнікою розгорнули насип.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що 18 серпня надійшло звернення від представника Інституту археології про те, що невідомі за допомогою техніки розгорнули насип.

На місці події правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків проводили земляні роботи зі спецтехнікою, а замовником був 36-річний власник земельної ділянки. Поліцейські вилучили техніку та інші речові докази, які направлять на експертизу.

Справу розслідують за статтею «Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини». Порушникам загрожує до трьох років тюрми з можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю.

Наразі встановлюються всі обставини події, вирішується питання про повідомлення підозри причетним особам.

Раніше повідомлялось, що у селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

