АМПУ планує підняти затонуле судно «Дельта-лоцман», яке вибухнуло на Дунаї

Судно-земснаряд «Інгульський» філії «Дельта-Лоцман», фото Marine Traffic

Адміністрація морських портів України працює над підйомом та відновленням судна-земснаряду «Дельта-лоцман», яке 23 липня вибухнуло на Дунаї.

Про це у інтерв’ю usm.media повідомив голова Адміністрації морських портів України Олександр Семирга.

— Судно зазнало пошкодження внаслідок підриву на міні. Воно було затоплено наполовину, і зараз ми працюємо над тим, щоб його підняти та відновити, — розповів Олександр Семирга.

Він додав, що навіть у межах діючого морського коридору, за проведення протимінних заходів, існують ризики підриву суден на мінах.

— Здійснювати днопоглиблювальні чи будь-які інші роботи там, де не проведено протимінних обстежень і не забезпечено належного рівня безпеки, ми не можемо, — підкреслив чиновник.

За його словами, безпеку українського морського коридору забезпечують Сили оборони та ВМС, а судна направляються до трьох портів Великої Одеси — Чорноморська, Південного та Одеси.

Як повідомлялось, у ввечері, 23 липня в районі міста Вилкове в Одеській області на річці Дунай підірвалось судно філії «Дельта-лоцман» Адміністрації морських портів України. Внаслідок вибуху загинуло троє працівників морпорту.