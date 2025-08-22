Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    22 серпня, 2025

  • 23.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

АМПУ планує підняти затонуле судно «Дельта-лоцман», яке вибухнуло на Дунаї

Судно-земснаряд «Інгульський» філії «Дельта-Лоцман», фото Marine TrafficСудно-земснаряд «Інгульський» філії «Дельта-Лоцман», фото Marine Traffic

Адміністрація морських портів України працює над підйомом та відновленням судна-земснаряду «Дельта-лоцман», яке 23 липня вибухнуло на Дунаї.

Про це у інтерв’ю usm.media повідомив голова Адміністрації морських портів України Олександр Семирга.

— Судно зазнало пошкодження внаслідок підриву на міні. Воно було затоплено наполовину, і зараз ми працюємо над тим, щоб його підняти та відновити, — розповів Олександр Семирга.

Він додав, що навіть у межах діючого морського коридору, за проведення протимінних заходів, існують ризики підриву суден на мінах.

—  Здійснювати днопоглиблювальні чи будь-які інші роботи там, де не проведено протимінних обстежень і не забезпечено належного рівня безпеки, ми не можемо, —  підкреслив чиновник.

За його словами, безпеку українського морського коридору забезпечують Сили оборони та ВМС, а судна направляються до трьох портів Великої Одеси — Чорноморська, Південного та Одеси.

Як повідомлялось, у ввечері, 23 липня в районі міста Вилкове в Одеській області на річці Дунай підірвалось судно філії «Дельта-лоцман» Адміністрації морських портів України. Внаслідок вибуху загинуло троє працівників морпорту. 

Останні новини про: Вибух

На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей постраждали
В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
На Одещині вночі стався вибух біля житлового будинку
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вибух

На Одещині вночі стався вибух біля житлового будинку
В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей постраждали

Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», - Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

6 годин тому

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay