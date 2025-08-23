В Одесі негода повалила майже півсотні дерев: комунальники відзвітували, як ліквідовують наслідки
- Світлана Іванченко
•
14:48, 23 серпня, 2025
В Одесі штормовий вітер за добу повалив 47 дерев та великих гілок. У місті кілька випадків обриву ліній електропередач та вуличного освітлення.
Про це у суботу, 23 серпня, повідомили житлово-комунальні служби Одеси.
Комунальні служби міста розпилюють та вивозять повалені дерева, прибирають вулиці від сміття. У першу чергу фахівці КП «Міськзелентрест» і КП «Міські дороги» прибирають від дерев дороги, автомагістралі, пішохідні зони та під’їзди до соціально важливих об’єктів.
Зазначається, що працівники КП «ЖКС» працюють на прибудинкових територіях.
Додатково спеціалісти КП «Міські дороги» очищають решітки дощоприймачів, промивають рукави та колектори. На вулицях міста працює 269 робітників і 48 одиниць спецтехніки.
Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
