Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    23 серпня, 2025

  • 22.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 23 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 22.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев: комунальники відзвітували, як ліквідовують наслідки

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев та затопила вулиці. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев та затопила вулиці. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі штормовий вітер за добу повалив 47 дерев та великих гілок. У місті кілька випадків обриву ліній електропередач та вуличного освітлення.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили житлово-комунальні служби Одеси.

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси
В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси
В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси

Комунальні служби міста розпилюють та вивозять повалені дерева, прибирають вулиці від сміття. У першу чергу фахівці КП «Міськзелентрест» і КП «Міські дороги» прибирають від дерев дороги, автомагістралі, пішохідні зони та під’їзди до соціально важливих об’єктів.

Зазначається, що працівники КП «ЖКС» працюють на прибудинкових територіях.

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси
В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси
В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС ОдесиВ Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси

Додатково спеціалісти КП «Міські дороги» очищають решітки дощоприймачів, промивають рукави та колектори. На вулицях міста працює 269 робітників і 48 одиниць спецтехніки.

Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Останні новини про: Одеса

Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси
До понад ₴600 за квадратний метр: в Одесі нові тарифи для бізнесу на узбережжі
Замість ВЛК викрав машину ТЦК та втік: на Одещині затримали чоловіка
Реклама

Читайте також:

новини

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Світлана Іванченко
новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Замість ВЛК викрав машину ТЦК та втік: на Одещині затримали чоловіка
До понад ₴600 за квадратний метр: в Одесі нові тарифи для бізнесу на узбережжі
Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Світлана Іванченко

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

Україна втратила пілота винищувача МіГ-29: загинув при заході на посадку

У Миколаєві горіла покрівля складів: вогонь охопив 200 квадратних метрів

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay