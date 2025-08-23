В Одесі негода повалила майже півсотні дерев: комунальники відзвітували, як ліквідовують наслідки

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев та затопила вулиці. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі штормовий вітер за добу повалив 47 дерев та великих гілок. У місті кілька випадків обриву ліній електропередач та вуличного освітлення.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили житлово-комунальні служби Одеси.

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси

Комунальні служби міста розпилюють та вивозять повалені дерева, прибирають вулиці від сміття. У першу чергу фахівці КП «Міськзелентрест» і КП «Міські дороги» прибирають від дерев дороги, автомагістралі, пішохідні зони та під’їзди до соціально важливих об’єктів.

Зазначається, що працівники КП «ЖКС» працюють на прибудинкових територіях.

В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси В Одесі негода повалила майже півсотні дерев. Фото: ЖКС Одеси

Додатково спеціалісти КП «Міські дороги» очищають решітки дощоприймачів, промивають рукави та колектори. На вулицях міста працює 269 робітників і 48 одиниць спецтехніки.

Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.