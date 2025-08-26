Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Херсонщині затримали головного сержанта роти ЗСУ за вимагання хабаря

На Херсонщині затримали головного сержанта роти ЗСУ за вимагання хабаря. Фото: ГУ Нацполіції в Херсонської областіНа Херсонщині затримали головного сержанта роти ЗСУ за вимагання хабаря. Фото: ГУ Нацполіції в Херсонської області

Правоохоронці Херсонщини затримали 32-річного головного сержанта роти одного з підрозділів Збройних Сил України. Йому повідомлено про підозру у вимаганні 90 000 гривень від підлеглого за нібито за ігнорування порушень дисципліни та збереження виплат.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області.

За даними слідства, сержант діяв у змові з колегою та обіцяв солдату свого підрозділу не притягати його до відповідальності за самовільне залишення військової частини, зберегти виплати грошового забезпечення та включити до бойового розпорядження без фактичного перебування на передовій. Всього за це підлеглий мав заплатити хабаря у розмірі 90 000 гривень

Під тиском солдат перерахував частину суми — 30 000 гривень — через посередника.

Наразі головного сержанта затримали під час отримання хабаря та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За чинним законодавством підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та заборона обіймати певні посади у майбутньому на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що колишній директорці одного з приватних підприємств повідомили про підозру у масштабному шахрайстві з постачанням 20 тонн неякісного масла для військовослужбовців Національної гвардії України в Одесі.

