Росія вдарила по шахті: один загиблий та троє поранених

Росія атакувала шахту, є загиблий.

Російські війська завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК, загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляють ДТЕК та Міненерго.

«Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо», — йдеться у заяві.

За даними ДТЕК, внаслідок обстрілу пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулося знеструмлення.

На момент атаки під землею перебували 146 гірників. Близько 14:20 гірників з шахт підняли на поверхню.

