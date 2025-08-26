Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія вдарила по шахті: один загиблий та троє поранених

Фото: Росія атакувала українську шахту, є загиблий. Ілюстративне фото: Getty ImagesФото: Росія атакувала шахту, є загиблий. Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК, загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляють ДТЕК та Міненерго.

«Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо», — йдеться у заяві.

За даними ДТЕК, внаслідок обстрілу пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулося знеструмлення.

На момент атаки під землею перебували 146 гірників. Близько 14:20 гірників з шахт підняли на поверхню.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області з 18 до 24 серпня російські війська атакували 1964 безпілотниками. Українські сили знищили 1522 дрони, що становить 77% від усіх запущених.

