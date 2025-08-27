Росія атакувала Херсонщину: поранені 11 людей, серед них медики та поліцейський

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали одинадцять людей, серед них — медичні працівники та поліцейський.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська застосовували артилерію, авіацію та безпілотники, б’ючи по житлових будинках, автотранспорті та об’єктах інфраструктури, зазначає Нацполіція Херсонської області.

У Микільському снаряд влучив у приватний будинок. Поранена 55-річна жінка.

На трасі біля Клапаї росіяни атакували FPV-дроном автомобіль. Поранені двоє медиків — 47-річний чоловік та 38-річна жінка.

В Антонівці російський безпілотник скинув вибухівку на 59-річного чоловіка. Його ушпиталили з тяжкими пораненнями. Також по селищу вдарили некерованими авіаційними ракетами.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

У Херсоні з безпілотника атакували 51-річного чоловіка. Він дістав уламкові поранення.

Ввечері у мікрорайоні «Північний» російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Сильно пошкоджені квартири в будинку та ще одна багатоповерхівка поруч. Постраждали четверо людей: дві жінки 63 і 65 років, 33-річний чоловік і 34-річний поліцейський. Усі вони отримали вибухові травми та поранення.

Загалом через удари пошкоджені три багатоповерхові та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, службовий автомобіль поліції та кілька цивільних автівок і мотоцикл.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що в Херсонській області з 18 до 24 серпня російські війська атакували 1964 безпілотниками. Українські сили знищили 77% від усіх запущених.