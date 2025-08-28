У Карпатах біля кордону з Румунією знайшли рештки двох людей

Документ який знайшли прикордонники у Карпатах біля людських рештків. Фото: ДПСУ

Під час патрулювання на горі Фрасин прикордонники Мукачівського загону натрапили на фрагменти людського скелета.

Поруч знайшли одяг, рюкзак, сумку та документи 36-річного чоловіка з Луганщини. У 2023 році його вже затримували за спробу незаконно перейти кордон до Румунії та штрафували, повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники припускають, що тіло пошкодили дикі тварини. Причину смерті встановлять експерти.

Окремо у горах Івано-Франківщини прикордонники відділу «Шибени» виявили ще один людський скелет. Документів при ньому не було, тож особу загиблого поки не встановлено.

Слід зазначити, що за перші сім місяців 2025 року понад 5400 громадян України нелегально перетнули кордон із Румунією. Це менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли таких випадків було понад 7600.