Від початку року понад 5 тисяч українців незаконно перетнули кордон з Румунією. Фото: ДПСУ

За перші сім місяців 2025 року понад 5400 громадян України нелегально перетнули кордон із Румунією. Це менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли таких випадків було понад 7600.

Про це повідомила прикордонна поліція Румунії, пише Digi24.

У відомстві наголосили, що українці, які прибувають до Румунії подібним шляхом, можуть скористатися режимом тимчасового захисту, який діє в межах ЄС.

Водночас прикордонники фіксують випадки, коли вже легалізовані в Румунії українці поверталися, щоб провести інших співвітчизників через гірську місцевість. Деяких із них заарештували за незаконне переправлення мігрантів.

З початку року румунські рятувальники допомогли понад 150 українцям, яким загрожувало виснаження чи переохолодження під час спроб перетину гірських ділянок кордону.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДБР відкрило понад 570 кримінальних справ про спроби нелегально переправити чоловіків призовного віку за кордон. У Миколаївській області відкрили 53 провадження.

Слід зазначити, що Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.

Також нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, який містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.