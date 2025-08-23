Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    23 серпня, 2025

  • 23.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 23.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Раду внесли законопроєкт про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

До Верховної Ради внесли законопроєкт №13685. Він містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Про це пишуть «Суспільне» ті «РБК-Україна» з посиланням на співавтора законопроєкту народного депутата Федора Веніславського.

На запитання, чи дозволять виїзд молоді до 22 років включно, Веніславський відповів, що обмеження залишаться для тих, кому вже цього року виповниться 23 роки.

«Ті люди, яким цього року виповнюється 23 і наступного 24, їм можна обмежити свободу пересування, а решті — не можна. До 23 років — поки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися», — пояснив нардеп.

Наразі ще тривають дискусії стосовно віку — 22 чи 23 роки. Це залежить від того, яку позиції Міністерства оборони та військового і політичного керівництва.

Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.

Останні новини про: Верховна Рада

Рада прийняла законпроєкт про профосвіту: що зміниться
Парламент затвердив новий закон про державну політику національної пам’яті
Кабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний перетин кордону України під час воєнного стану
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Верховна Рада

Кабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний перетин кордону України під час воєнного стану
Парламент затвердив новий закон про державну політику національної пам’яті
Рада прийняла законпроєкт про профосвіту: що зміниться

Росіяни вдарили FPV-дроном по Галицинівській громаді: пораненого госпіталізували у Миколаїв

Аліса Мелік-Адамян

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

У центрі Миколаєва зменшують кількість безкоштовних паркомісць — їх перекривають болардами

Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay