У Раду внесли законопроєкт про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

До Верховної Ради внесли законопроєкт №13685. Він містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Про це пишуть «Суспільне» ті «РБК-Україна» з посиланням на співавтора законопроєкту народного депутата Федора Веніславського.

На запитання, чи дозволять виїзд молоді до 22 років включно, Веніславський відповів, що обмеження залишаться для тих, кому вже цього року виповниться 23 роки.

«Ті люди, яким цього року виповнюється 23 і наступного 24, їм можна обмежити свободу пересування, а решті — не можна. До 23 років — поки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися», — пояснив нардеп.

Наразі ще тривають дискусії стосовно віку — 22 чи 23 роки. Це залежить від того, яку позиції Міністерства оборони та військового і політичного керівництва.

Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.