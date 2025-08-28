Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 28.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсонській громаді через обстріли РФ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів

Фото ілюстративне: Херсонська ОВаУ Херсонській громаді через обстріли РФ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Станом на серпень у Херсонській громаді через обстріли російських військ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

— Найбільше постраждав житловий сектор — понад 7,5 тисячі будинків. Серед них понад 6,5 тисячі — приватні оселі, майже 900 — зруйновані повністю. У багатоповерхівках 9 будинків також повністю знищено, — зазначив він.

За його посадовця, обстріли не обмежуються житлом: пошкоджені медичні, освітні, культурні та адміністративні заклади. Критична інфраструктура залишається постійною мішенню ворога, а деякі об’єкти вже не підлягають відновленню.

Начальник ХМВА наголосив, що такі дії свідчать про свідому тактику окупантів, спрямовану на те, щоб унеможливити звичайне життя мешканців Херсона.

Нагадаємо, упродовж доби 27 серпня російська армія 37 разів атакувала Херсонську область артилерією та дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі на Миколаївщині збили 8 російських дронів
На Херсонщині за добу — четверо загиблих і п’ятеро поранених від російських атак
«Наші діти — це не такі самі діти?!»: у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
новини

Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Там досить погана динаміка, треба швидше», — у Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

Юлія Бойченко
новини

«Упирі. Я клав з прибором на всі ці Telegram канали», — заява Сєнкевича на сесії міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Наші діти — це не такі самі діти?!»: у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
На Херсонщині за добу — четверо загиблих і п’ятеро поранених від російських атак
Вночі на Миколаївщині збили 8 російських дронів

Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

У Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

1 година тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay