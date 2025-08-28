У Херсонській громаді через обстріли РФ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Станом на серпень у Херсонській громаді через обстріли російських військ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

— Найбільше постраждав житловий сектор — понад 7,5 тисячі будинків. Серед них понад 6,5 тисячі — приватні оселі, майже 900 — зруйновані повністю. У багатоповерхівках 9 будинків також повністю знищено, — зазначив він.

За його посадовця, обстріли не обмежуються житлом: пошкоджені медичні, освітні, культурні та адміністративні заклади. Критична інфраструктура залишається постійною мішенню ворога, а деякі об’єкти вже не підлягають відновленню.

Начальник ХМВА наголосив, що такі дії свідчать про свідому тактику окупантів, спрямовану на те, щоб унеможливити звичайне життя мешканців Херсона.

Нагадаємо, упродовж доби 27 серпня російська армія 37 разів атакувала Херсонську область артилерією та дронами.