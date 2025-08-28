На Херсонщині за добу — чотири загиблих і п’ятеро поранених від російських атак

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Херсонської області

Упродовж доби 27 серпня російська армія 37 разів атакувала Херсонську область артилерією та дронами.

Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені 11 приватних будинків, адмінбудівля, газорозподільча станція, стільникова вежа, комунальне підприємство, службовий автомобіль поліції та кілька цивільних машин.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Херсонської області

За даними Нацполіції Херсонської області, внаслідок атаки у Нововоронцовці загинули 47-річний чоловік і 49-річна жінка після влучання в агропідприємство. У Дніпровському районі Херсона обстріл зруйнував кілька будинків і спричинив пожежі. Там загинула 83-річна жінка, її 53-річна донька з тяжкими опіками та травмами в лікарні.

У Центральному районі дрон атакував автомобіль біля ринку, поранені двоє чоловіків віком 63 і 66 років. Також під артобстрілом у центрі міста постраждали поліцейський і двоє цивільних, їх ушпиталили.

Пізніше ті самі адмінбудівлі знову атакували дронами, контузію отримав працівник ДСНС.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Херсонської області

Нагадаємо, також російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області. В одному із сіл пошкоджені будинки.