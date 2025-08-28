В Одесі згоріло 35 гектарів очерету: збитки довкіллю понад ₴77 млн

Пожежа очерету в Пересипському районі Одеси. Фото: ДСНС

У Пересипському районі Одеси на полях зрошення по Хаджибейській дорозі дев’ять годин тривала масштабна пожежа.

Вогонь охопив 35 гектарів очерету та рослин на болоті, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У повітря потрапило понад 25 тисяч тонн шкідливих речовин, серед них майже 25 тисяч тонн вуглекислого газу. Екологи оцінили збитки для довкілля у понад 77 мільйонів гривень.

За словами ДСНС в Одеській області, роботу рятувальників ускладнювали сильні пориви вітру, через що вогонь швидкого розповсюджувався.

