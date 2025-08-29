На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: вогнеборці врятували трьох людей
- Ірина Олехнович
9:20, 29 серпня, 2025
Упродовж 28 серпня та в ніч проти 29-го на території Миколаївської області зареєстрували 19 пожеж, чотири з яких — у житловому секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У Миколаєві загорілася квартира на першому поверсі двоповерхового будинку. Через щільний дим вогнеборці евакуювали трьох людей: господаря квартири та двох сусідів. Усіх оглянули медики, госпіталізація не знадобилася. Пожежу загасили на площі близько 3 квадратних метрів.
Окрім цього, рятувальники ліквідували численні займання сухої рослинності на відкритих територіях — загальна площа горінь перевищила 3,5 гектари.
До гасіння залучалися підрозділи ДСНС Миколаївщини, а також місцеві пожежні команди з села Синюшин Брід та Врадіївської селищної ради.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу ліквідували майже три десятки пожеж.
