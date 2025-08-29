Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: вогнеборці врятували трьох людей

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Архівне фото: ДСНС

Упродовж 28 серпня та в ніч проти 29-го на території Миколаївської області зареєстрували 19 пожеж, чотири з яких — у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілася квартира на першому поверсі двоповерхового будинку. Через щільний дим вогнеборці евакуювали трьох людей: господаря квартири та двох сусідів. Усіх оглянули медики, госпіталізація не знадобилася. Пожежу загасили на площі близько 3 квадратних метрів.

Окрім цього, рятувальники ліквідували численні займання сухої рослинності на відкритих територіях — загальна площа горінь перевищила 3,5 гектари.

До гасіння залучалися підрозділи ДСНС Миколаївщини, а також місцеві пожежні команди з села Синюшин Брід та Врадіївської селищної ради.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу ліквідували майже три десятки пожеж.

Apple Pay