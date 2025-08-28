На Миколаївщині за добу ліквідували майже три десятки пожеж

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 27 серпня та в ніч проти 28 серпня на території Миколаївської області зареєстровано 29 пожеж.

У житловому секторі сталося 6 випадків займання, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Горіли господарські споруди у селах Зайчівське, Костянтинівка, Семенівка та Володимирівка. У селі Станіславчик пожежа виникла у житловому будинку.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався у селі Криве Озеро Друге Кривоозерської громади: під час пожежі сухої трави та сараю загинув 61-річний чоловік. Вогонь знищив 50 квадратних метрів території, його загасили рятувальники.

Окремий випадок стався у селищі Казанка, де загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2108. Площа пожежі склала 2 квадратних метри, її ліквідували вогнеборці.

Інші випадки стосувалися загорянь сухої трави, сміття, чагарників та лісосмуг. Загалом вогонь охопив понад 10 гектарів. До гасіння також долучалися місцеві пожежні охорони.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.