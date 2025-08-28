Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 26.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу ліквідували майже три десятки пожеж

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 27 серпня та в ніч проти 28 серпня на території Миколаївської області зареєстровано 29 пожеж.

У житловому секторі сталося 6 випадків займання, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Горіли господарські споруди у селах Зайчівське, Костянтинівка, Семенівка та Володимирівка. У селі Станіславчик пожежа виникла у житловому будинку.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався у селі Криве Озеро Друге Кривоозерської громади: під час пожежі сухої трави та сараю загинув 61-річний чоловік. Вогонь знищив 50 квадратних метрів території, його загасили рятувальники.

Окремий випадок стався у селищі Казанка, де загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2108. Площа пожежі склала 2 квадратних метри, її ліквідували вогнеборці.

Інші випадки стосувалися загорянь сухої трави, сміття, чагарників та лісосмуг. Загалом вогонь охопив понад 10 гектарів. До гасіння також долучалися місцеві пожежні охорони.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині авто злетіло в кювет і згоріло, водій у лікарні
Біля Миколаєва після обстрілів горів приватний будинок
На Миколаївщині чоловік загинув, рятуючи своє господарство від пожежі
Реклама

Читайте також:

новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
новини

Панченко заявив, що прокуратура вже тиждень шукає офіс компанії, яка хоче сортувати сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Світлана Іванченко
новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині чоловік загинув, рятуючи своє господарство від пожежі
Біля Миколаєва після обстрілів горів приватний будинок
На Миколаївщині авто злетіло в кювет і згоріло, водій у лікарні

Дрони атакували село поблизу Миколаєва: зруйновані приватні будинки

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay