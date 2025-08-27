На Миколаївщині чоловік загинув, рятуючи своє господарство від пожежі
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:50, 27 серпня, 2025
-
У селі Криве Озеро Первомайського району під час пожежі загинув 60-річний місцевий житель.
Про трагедію повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
За даними рятувальників, займання сталося у приватному секторі: спалахнула суха трава та нежитлова будівля. Сусіди намагалися самотужки приборкати полум’я, однак вогонь швидко поширився та перекинувся на господарчу споруду сусіднього будинку.
Його власник кинувся рятувати майно, але згодом зник з поля зору. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка в зруйнованій споруді, де зберігалися сіно та солома.
Наразі обставини його загибелі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що в ніч з 26 на 27 серпня на території Миколаївщини сталося 23 пожежі — удвічі більше, ніж добою раніше.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.