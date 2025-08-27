Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині чоловік загинув, рятуючи своє господарство від пожежі

На Миколаївщині чоловік загинув, рятуючи своє господарство від пожежі. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У селі Криве Озеро Первомайського району під час пожежі загинув 60-річний місцевий житель.

Про трагедію повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, займання сталося у приватному секторі: спалахнула суха трава та нежитлова будівля. Сусіди намагалися самотужки приборкати полум’я, однак вогонь швидко поширився та перекинувся на господарчу споруду сусіднього будинку.

Його власник кинувся рятувати майно, але згодом зник з поля зору. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка в зруйнованій споруді, де зберігалися сіно та солома.

Наразі обставини його загибелі встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що в ніч з 26 на 27 серпня на території Миколаївщини сталося 23 пожежі — удвічі більше, ніж добою раніше.

За добу у Миколаєві та області сталося сім пожеж: горіли квартири, гараж і сауна
На Миколаївщині авто злетіло в кювет і згоріло, водій у лікарні
Біля Миколаєва після обстрілів горів приватний будинок
