Біля Миколаєва після обстрілів горів приватний будинок

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

З 26 на 27 серпня на території Миколаївщини сталися 23 пожежі. Це більш ніж удвічі більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одна з них виникла через обстріли. Російська армія атакувала Галицинівську громаду, у селі Лупареве пошкоджені три приватні будинки. Один із них загорівся, площа займання становила 15 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося швидко ліквідувати пожежу.

Інші займання сталися через загоряння сухої трави на відкритих територіях та в житловому секторі. Загалом вогонь охопив понад 8 гектарів.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.