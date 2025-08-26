На Миколаївщині авто злетіло в кювет і згоріло, водій у лікарні

Минулої доби, 25 серпня та вночі 26 серпня у Миколаївській області виникло 10 пожеж.

Як повідомили у ДСНС Миколаївської області, найбільш серйозна подія сталася ввечері 25 серпня біля села Антонівка Сухоєланецької громади.

Там автомобіль Ford Mondeo злетів у кювет, перевернувся і загорівся. Водій самостійно вибрався з машини ще до прибуття рятувальників. Його госпіталізували. Вогонь знищив авто на площі 4 квадратних метри. Пожежу вдалося загасити за пів години.

Автомобіль, який згорів через ДТП на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Інші випадки — це здебільшого займання сухої трави на відкритих територіях. Загалом вогонь знищив понад 4 гектари сухостою.

До ліквідації пожеж залучалися 32 рятувальники та 8 спецавтомобілів. Допомогу також надавали місцеві пожежні команди з Коблевого та Бузького.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.