Забрав телефон у знайомого: у Вознесенську чоловіка засудили на 7 років ув’язнення за грабіж

Забрав телефон у знайомого: у Вознесенську чоловіка засудили на 7 років ув’язнення за грабіж. Фото: з відкритих джерелЗабрав телефон у знайомого: у Вознесенську чоловіка засудили на 7 років ув’язнення за грабіж. Фото: з відкритих джерел

Вознесенський міськрайонний суд визнав винним 30-річного жителя Південноукраїнська у повторному грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання — 7 років 3 місяці позбавлення волі. 

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, у вересні 2023 року чоловік, перебуваючи у селищі Костянтинівка, вирвав з рук знайомого мобільний телефон та втік. На прохання власника повернути майно той не відреагував.

Правоохоронці наголошують, що обвинувачений раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі вирок суду ще може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині суд визнав винними двох чоловіків та жінку, які у жовтні 2023 року пограбували знайомого на 10 тисяч гривень.

