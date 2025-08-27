Троє миколаївців отримали по 7 років тюрми за грабіж
- Марія Хаміцевич
18:55, 27 серпня, 2025
Суд визнав винними двох чоловіків та жінку, які у жовтні 2023 року пограбували знайомого на 10 тисяч гривень.
Усі троє раніше вже мали проблеми із законом, повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
За словами правоохоронців, одному чоловіку призначили 7 років і 4 місяці тюрми, іншому чоловіку та жінці — по 7 років і 7 місяців. Засуджені перебувають під вартою, але рішення суду ще не набрало законної сили.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя, якого підозрюють у крадіжці речей з автомобіля військовослужбовця.
