Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 24°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Троє миколаївців отримали по 7 років тюрми за грабіж

Троє миколаївців отримали по 7 років за грабіж. Фото: «МикВісті»Троє миколаївців отримали по 7 років за грабіж. Архівне фото: «МикВісті»

Суд визнав винними двох чоловіків та жінку, які у жовтні 2023 року пограбували знайомого на 10 тисяч гривень.

Усі троє раніше вже мали проблеми із законом, повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, одному чоловіку призначили 7 років і 4 місяці тюрми, іншому чоловіку та жінці — по 7 років і 7 місяців. Засуджені перебувають під вартою, але рішення суду ще не набрало законної сили.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя, якого підозрюють у крадіжці речей з автомобіля військовослужбовця. 

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Прокуратура вимагає від Новинського сплатити ₴34 млн за землі суднобудівного заводу у Миколаєві
«Перш ніж надавати оцінку, слід робити свою роботу», — прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція
Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Світлана Іванченко
новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»
«Перш ніж надавати оцінку, слід робити свою роботу», — прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція
Прокуратура вимагає від Новинського сплатити ₴34 млн за землі суднобудівного заводу у Миколаєві

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

4 години тому

Депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Свириденко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay