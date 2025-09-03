На Одещині прикордонники відкрили вогонь по чоловіках, які тікали до Молдови: один загинув

На Одещині прикордонники відкрили вогонь по порушниках: один загинув. Фото: ДПСУ

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили справу після загибелі військовозобов’язаного, який намагався нелегально перетнути українсько-молдовський кордон в Одеській області.

За даними слідства, 1 вересня ввечері прикордонники помітили двох чоловіків, що перелізали через захисні споруди та прямували у бік Молдови. На вимоги зупинитися вони не відреагували, тож військові здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Згодом правоохоронці знайшли тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням. Ним виявився 23-річний харків’янин. Іншого чоловіка затримали.

ДБР розслідує справу за статтею «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу». Слідчі опитали прикордонників і свідків, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої стріляли. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що нещодавно під час патрулювання на горі Фрасин прикордонники Мукачівського загону натрапили на фрагменти людського скелета. Поруч знайшли одяг, рюкзак, сумку та документи 36-річного чоловіка з Луганщини. У 2023 році його вже затримували за спробу незаконно перейти кордон до Румунії.