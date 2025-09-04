На Одещині через атаку дронів згорів склад і пошкоджено вантажівку

Наслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНС

У ніч на 4 вересня війська Росії атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в Одеському районі спалахнуло складське приміщення, також пошкоджено вантажний автомобіль.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Понад 40 рятувальників, пожежні Нацгвардії та добровольці гасили пожежу. За попередніми даними, люди не постраждали, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Наслідки дронової атаки на Одещину. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що російська армія також била по Миколаївській області. У двох селах пошкоджені приватні будинки.