На Одещині через атаку дронів згорів склад і пошкоджено вантажівку
- Марія Хаміцевич
8:25, 04 вересня, 2025
У ніч на 4 вересня війська Росії атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в Одеському районі спалахнуло складське приміщення, також пошкоджено вантажний автомобіль.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
Понад 40 рятувальників, пожежні Нацгвардії та добровольці гасили пожежу. За попередніми даними, люди не постраждали, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо, що російська армія також била по Миколаївській області. У двох селах пошкоджені приватні будинки.
