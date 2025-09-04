Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині за добу ліквідували 17 пожеж: горіла суха трава та будинок

Наслідки пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 3 вересня та вночі 4 вересня рятувальники Миколаївщини ліквідували 17 пожеж.

Про це повідомило Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Єланець Вознесенського району загорівся матрац у житловому будинку. Вогонь охопив площу близько 2 квадратних метри, його швидко загасили.

Ще 16 пожеж виникли на відкритих територіях. Горіла суха трава у громадах Баштанського, Миколаївського та Первомайського районів, а також у Миколаєві та Первомайську. Загальна площа займань склала понад 11 гектарів.

Наслідки пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Наслідки пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСНаслідки пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року та станом на середину серпня, сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.

