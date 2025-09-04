Забив товариша до смерті: в Одесі затримали 21-річного хлопця. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одесі 21-річному молодикові правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому побитті малознайомого чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Як повідомляє Одеське районне управління поліції №1, трагедія сталася тиждень тому у коридорі одного з житлових будинків на вулиці Всеволода Змієнка, де орендував оселю хлопець. Пізно ввечері підозрюваний розпивав алкоголь з 45-річним чоловіком, з яким познайомився напередодні. Під час обговорення особистих проблем між ними виникла суперечка, унаслідок чого хлопець почав бити свого нового товариша руками по голові.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого, після чого молодика затримали. За інформацією поліції, хлопець зізнався, що завдав смертельних ударів у стані алкогольного сп’яніння.

— На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, — повідомив начальник слідства відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Павло Гавришко.

