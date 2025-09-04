Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    4 вересня, 2025

  • 26.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Забив товариша до смерті: в Одесі затримали 21-річного хлопця

Забив товариша до смерті: в Одесі затримали 21-річного хлопця. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській областіЗабив товариша до смерті: в Одесі затримали 21-річного хлопця. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одесі 21-річному молодикові правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому побитті малознайомого чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Як повідомляє Одеське районне управління поліції №1, трагедія сталася тиждень тому у коридорі одного з житлових будинків на вулиці Всеволода Змієнка, де орендував оселю хлопець. Пізно ввечері підозрюваний розпивав алкоголь з 45-річним чоловіком, з яким познайомився напередодні. Під час обговорення особистих проблем між ними виникла суперечка, унаслідок чого хлопець почав бити свого нового товариша руками по голові.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого, після чого молодика затримали. За інформацією поліції, хлопець зізнався, що завдав смертельних ударів у стані алкогольного сп’яніння.

— На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, — повідомив начальник слідства відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Павло Гавришко.

Раніше «МикВісті» писали, що на Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дівчинку з батькової рушниці.

Останні новини про: Одеса

В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут в Україні
В Одесі до Дня міста пролунав гімн Миколаєва на вдячність за захист Півдня
Покинуті автівки в Одесі хочуть визнавати безхазяйними та відправляти на штрафмайданчики
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Покинуті автівки в Одесі хочуть визнавати безхазяйними та відправляти на штрафмайданчики
В Одесі до Дня міста пролунав гімн Миколаєва на вдячність за захист Півдня
В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут в Україні

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

4 години тому

Куди піти цього тижня у Миколаєві: головні події та заходи

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay