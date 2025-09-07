Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 22.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 22.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині за добу обстріляли 38 населених пунктів: є поранені та руйнування

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

Протягом 6 вересня та вранці 7 вересня російські війська обстріляли 38 населених пунктів правобережної частини Херсонської області. Унаслідок ворожих атак поранення отримали троє мирних жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено вісім приватних будинків, стільникову вежу та господарчу споруду. Під час атак двоє людей постраждали.

Також за даними Херсонської ОВА, вранці 7 вересня російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона. Унаслідок атаки вибухову травму та уламкове поранення живота дістала 73-річна жінка. Нині медики надають потерпілій необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що внаслідок обстрілів у херсонському мікрорайоні Корабел не залишилося жодної цілої багатоповерхівки.

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні в мікрорайоні Корабел немає жодної цілої багатоповерхівки, — міська рада
Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду
Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок
Реклама

Читайте також:

новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок
Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду
У Херсоні в мікрорайоні Корабел немає жодної цілої багатоповерхівки, — міська рада

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду

Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок

Премʼєр Словаччини заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським будь-де

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay