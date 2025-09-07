На Херсонщині за добу обстріляли 38 населених пунктів: є поранені та руйнування

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

Протягом 6 вересня та вранці 7 вересня російські війська обстріляли 38 населених пунктів правобережної частини Херсонської області. Унаслідок ворожих атак поранення отримали троє мирних жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено вісім приватних будинків, стільникову вежу та господарчу споруду. Під час атак двоє людей постраждали.

Також за даними Херсонської ОВА, вранці 7 вересня російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона. Унаслідок атаки вибухову травму та уламкове поранення живота дістала 73-річна жінка. Нині медики надають потерпілій необхідну допомогу.

