Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули четверо людей, ще 44 — поранені

Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули 4 людей, ще 44 — поранені. Фото: Володимир Зеленський в ФейсбукЗеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули 4 людей, ще 44 — поранені. Фото: Володимир Зеленський в Фейсбук

Внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну загинули четверо людей, ще 44 отримали поранення.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

«На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої вони обговорили російський удар та скоординували подальші дипломатичні зусилля. Також сторони домовилися про нові заходи для посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Росія здійснила рекордну атаку, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих та 4 балістичні ракети. За попередніми даними, серед загиблих — дитина.

