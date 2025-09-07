Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули четверо людей, ще 44 — поранені
- Ірина Олехнович
16:12, 07 вересня, 2025
Внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну загинули четверо людей, ще 44 отримали поранення.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.
«На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні», — зазначив глава держави.
За словами Зеленського, він провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої вони обговорили російський удар та скоординували подальші дипломатичні зусилля. Також сторони домовилися про нові заходи для посилення обороноздатності України.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Росія здійснила рекордну атаку, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих та 4 балістичні ракети. За попередніми даними, серед загиблих — дитина.
