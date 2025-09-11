Один загиблий і четверо поранених: на Херсонщині підірвалося евакуаційне авто

Евакуація з Херсона. Фото ілюстративне: Igor Burdyga/DW

Вчора, 10 вересня, у Херсонській області під час роботи підірвалось евакуаційне авто. Внаслідок трагедії загинув один правоохоронець, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Бериславської міської військової адміністрації Володимир Литвинов.

За його словами, евакуаційна група з трьох співробітників поліції поверталася з Берислава до місця тимчасової дислокації після виконання завдань. Напередодні вони вже потрапляли під ворожий обстріл.

При виїзді з міста службовий автомобіль комунального підприємства наїхав на вибухонебезпечний предмет. У результаті підриву загинув один поліцейський, поранень зазнали двоє його колег та двоє працівників комунального підприємства Бериславської громади.

Володимир Литвинов закликав мешканців Херсонщини, які наразі все ще залишаються в зонах активних бойових дій, евакуюватися якомога швидше.

— Ця трагедія — нагадування про те, що кожна евакуація відбувається під обстрілами, під загрозою вибухів і смерті. І кожен, хто залишається на небезпечній території, наражає на ризик не лише себе, а й тих, хто приходить на допомогу, — підкреслив він.

