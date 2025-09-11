Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    11 вересня, 2025

  • 25.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Один загиблий і четверо поранених: на Херсонщині підірвалося евакуаційне авто

Евакуація з Херсона. Фото ілюстративне: Igor Burdyga/DWЕвакуація з Херсона. Фото ілюстративне: Igor Burdyga/DW

Вчора, 10 вересня, у Херсонській області під час роботи підірвалось евакуаційне авто. Внаслідок трагедії загинув один правоохоронець, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Бериславської міської військової адміністрації Володимир Литвинов.

За його словами, евакуаційна група з трьох співробітників поліції поверталася з Берислава до місця тимчасової дислокації після виконання завдань. Напередодні вони вже потрапляли під ворожий обстріл.

При виїзді з міста службовий автомобіль комунального підприємства наїхав на вибухонебезпечний предмет. У результаті підриву загинув один поліцейський, поранень зазнали двоє його колег та двоє працівників комунального підприємства Бериславської громади.

Володимир Литвинов закликав мешканців Херсонщини, які наразі все ще залишаються в зонах активних бойових дій, евакуюватися якомога швидше.

— Ця трагедія — нагадування про те, що кожна евакуація відбувається під обстрілами, під загрозою вибухів і смерті. І кожен, хто залишається на небезпечній території, наражає на ризик не лише себе, а й тих, хто приходить на допомогу, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» вже писали, що 10 вересня російська армія атакувала 33 населені пункти Херсонської області. Поранені п’ятеро мирних жителів.

Останні новини про: Війна в Україні

Британія та Україна спільно вироблятимуть нові дрони для ППО
До Києва прибув президент Фінляндії
Соціальна інфраструктура, розвиток та виклики в умовах війни: Табунщик відвідав Бузьку громаду
Реклама

Читайте також:

новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Соціальна інфраструктура, розвиток та виклики в умовах війни: Табунщик відвідав Бузьку громаду
До Києва прибув президент Фінляндії
Британія та Україна спільно вироблятимуть нові дрони для ППО

У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях

Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів

1 година тому

У дворі в Миколаєві вже третю добу тече вода з-під землі

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay