Горіли будинки, авто і суха трава: на Миколаївщині за добу загасили 20 пожеж

На Миколаївщині за добу загасили 20 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу загасили 20 пожеж. Фото: ДСНС

Протягом 14 вересня на Миколаївщині сталося 20 пожеж. Дві з них — у житловому секторі, ще дві — в автотранспорті.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

У селищі Братське загорівся легковик ВАЗ 2109, у селі Трихати — автомобіль Mazda. У Миколаєві рятувальники загасили пожежу покрівлі житлового будинку на площі 40 квадратних метрів. У селі Куцуруб згоріли дрова на подвір’ї приватного будинку.

Більшість інших випадків стосувалися горіння сухої трави, сміття та чагарників на відкритих територіях і поблизу житлових будинків. Загальна площа таких пожеж перевищила 13 гектарів.

Також рятувальники виїжджали на допомогу під час дорожньо-транспортної пригоди біля села Красноярка Вознесенського району. Водій автомобіля Kia Cerato з’їхав у кювет і машина перекинулася. Чоловіка затисло в салоні. Вогнеборці деблокували його та передали медикам. Причини пожеж з’ясовуються.

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйонів гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.

