Росіяни атакували з авіації село на Херсонщині: постраждали четверо людей, серед них — дитина

Чоловік йде вулицею повз руїни, Херсон, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вранці 17 вересня російська авіація завдала удару по селу Інгулець Дарʼївської громади Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок влучання керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та трирічна дівчинка. У момент атаки вони перебували вдома.

«У жінок 69, 35 та 64 років, а також у трирічної дівчинки діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», — повідомив Олександр Прокудін.

Усіх потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинула людина, 11 отримали поранення. Військові РФ били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.