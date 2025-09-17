Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія атакувала дронами підстанції «Укрзалізниці», щоб зірвати перевезення, — Кулеба

Архівне фото: «МикВісті»Росія атакувала дронами підстанції «Укрзалізниці», щоб зірвати перевезення. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі 17 вересня російські війська атакували дронами об’єкти залізничної інфраструктури, намагаючись вивести з ладу підстанції, які забезпечують роботу залізничної мережі.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кулеба.

«Такі удари мають чітку мету — ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей і економіку», — зазначив він.

За словами міністра, під час атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери зупиняли їх на безпечній відстані від зон ураження, а працівників евакуювали в укриття. Постраждалих немає.

Станом на 08:00 через атаку 26 поїздів затримуються більш ніж на годину. Для забезпечення руху «Укрзалізниця» залучила понад 20 резервних тепловозів. Навіть на знеструмлених ділянках поїзди продовжують курсувати у резервному режимі. Для міжнародних рейсів із Польщею організовано пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири могли безпечно дістатися пунктів призначення.

«Ключове — навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, українську залізницю», — підкреслив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, російська атака по енергетичній інфраструктурі «Укрзалізниці» вранці 17 вересня спричинила збої у русі поїздів. Зокрема, на чотири години затримується потяг Краматорськ — Херсон, який прямує через Миколаїв.

