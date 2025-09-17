Прибуття потягу з Києва до Миколаєва затримується через атаку на «Укрзалізницю»

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Російська атака по енергетичній інфраструктурі «Укрзалізниці» вранці 17 вересня спричинила збої у русі поїздів. Зокрема, на чотири години затримується потяг Краматорськ — Херсон, який прямує через Миколаїв.

За даними перевізника, ускладнення руху також стосуються одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів йде зміненими маршрутами, на лінії працюють 20 резервних тепловозів. Деякі склади диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зон ураження.

Ситуація з відправленнями, 17 вересня. Скриншот з сайту УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили, що координують дії з іноземними диспетчерськими командами щодо міжнародних рейсів у Хелмі та Перемишлі, щоб забезпечити пересадки та пришвидшений контроль на кордоні.

У приміському сполученні зранку не виконуються кілька рейсів:

№6501/6592 Знамʼянка — імені Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка (до станції Кропивницький);

№6036 Помічна — Знамʼянка (до станції Сахарна).

Наразі триває відновлення електропостачання для систем сигналізації, рух організовано у резервному режимі. Повний перелік затримок доступний на порталі uz-vezemo.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» пояснювали, чому зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

Лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.