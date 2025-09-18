Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються 4 поїзди

Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються поїзди, - «Укрзалізниця». Фото ілюстративне: пресслужба Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються поїзди, — «Укрзалізниця». Фото ілюстративне: пресслужба «Укрзалізниці»

У ніч проти 18 вересня російські війська завдали удару по Полтавській області, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Зокрема, затримується потяг Краматорськ — Херсон, який прямує через Миколаїв.

За інформацією «Укрзалізниці», кілька ділянок наразі залишилися без електропостачання. Для забезпечення руху на цих відрізках залучили теплотяги. Через російський обстріл у межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

  • Херсон — Краматорськ;
  • Харків, Ізюм — Львів;
  • Львів — Харків, Ізюм;
  • Кременчук — Київ.

Станом на 07:00 пошкодження вдалося локалізувати та відновити подачу електроенергії. Поїзди, включно з приміськими електричками, вже рухаються за графіком.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що обстріл прийшовся по залізничній інфраструктурі Миргородського району. Унаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, вчора, 17 серпня, «МикВісті» писали, що прибуття потягу з Києва до Миколаєва затримався через атаку на «Укрзалізницю».

Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Зеленський візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

