У Миколаєві горів кіоск з чебуреками
- Даріна Мельничук
10:44, 22 вересня, 2025
Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня у Миколаївській області сталися 14 пожеж, серед яких одна — через обстріл, дві — на транспорті та вісім — на відкритих територіях.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що у селі Солончаки Очаківської громади горіла суха трава внаслідок ворожого обстрілу.
У селі Привільне Баштанського району загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2114, а в селі Березнегувате того ж району палав легковий автомобіль BMW Е34.
Крім того, у селі Новопавлівка Баштанської громади вогонь знищив дах та перекриття житлового будинку.
У Миколаєві на вулиці Колодязній сталося займання електропроводки в кіоску, а також горіла дерев’яна господарча будівля.
Також у селі Арбузинка Первомайського району загорілися суха трава та автомобіль ВАЗ-2106. Інші пожежі — займання сухостою та сміття на загальній площі близько 3,5 гектара.
Нагадаємо, увечері 20 вересня в Миколаєві спалахнув дах житлового будинку. Постраждав власник однієї з квартир.
