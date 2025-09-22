Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    22 вересня, 2025

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві горів кіоск з чебуреками

Пожежа кіоску в Миколаєві. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа кіоску в Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня у Миколаївській області сталися 14 пожеж, серед яких одна — через обстріл, дві — на транспорті та вісім — на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Солончаки Очаківської громади горіла суха трава внаслідок ворожого обстрілу.

У селі Привільне Баштанського району загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2114, а в селі Березнегувате того ж району палав легковий автомобіль BMW Е34.

Крім того, у селі Новопавлівка Баштанської громади вогонь знищив дах та перекриття житлового будинку.

У Миколаєві на вулиці Колодязній сталося займання електропроводки в кіоску, а також горіла дерев’яна господарча будівля.

Також у селі Арбузинка Первомайського району загорілися суха трава та автомобіль ВАЗ-2106. Інші пожежі — займання сухостою та сміття на загальній площі близько 3,5 гектара.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, увечері 20 вересня в Миколаєві спалахнув дах житлового будинку. Постраждав власник однієї з квартир.

Останні новини про: Пожежі

Горіли господарства і суха трава: на Миколаївщині за добу сталося 15 пожеж
Через пожежі будинків на Миколаївщині загинув чоловік і постраждала жінка
У Миколаєві загорівся дах багатоповерхівки: є постраждалий
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві загорівся дах багатоповерхівки: є постраждалий
Через пожежі будинків на Миколаївщині загинув чоловік і постраждала жінка
Горіли господарства і суха трава: на Миколаївщині за добу сталося 15 пожеж

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити відеоспостереження

На Миколаївщині побудують новий водопровід для Софіївської громади

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay