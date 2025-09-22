У Миколаєві горів кіоск з чебуреками

Пожежа кіоску в Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня у Миколаївській області сталися 14 пожеж, серед яких одна — через обстріл, дві — на транспорті та вісім — на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Солончаки Очаківської громади горіла суха трава внаслідок ворожого обстрілу.

У селі Привільне Баштанського району загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2114, а в селі Березнегувате того ж району палав легковий автомобіль BMW Е34.

Крім того, у селі Новопавлівка Баштанської громади вогонь знищив дах та перекриття житлового будинку.

У Миколаєві на вулиці Колодязній сталося займання електропроводки в кіоску, а також горіла дерев’яна господарча будівля.

Також у селі Арбузинка Первомайського району загорілися суха трава та автомобіль ВАЗ-2106. Інші пожежі — займання сухостою та сміття на загальній площі близько 3,5 гектара.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, увечері 20 вересня в Миколаєві спалахнув дах житлового будинку. Постраждав власник однієї з квартир.