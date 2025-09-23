РФ атакувала Одещину: загинула жінка, є поранені, пошкоджені будівлі

Наслідки російської атаки Одещини 23 вересня 2025 року. Фото: Одеська обласна прокуратура

Уночі 23 вересня Росія атакувала Татарбунари в Одеській області, загинула жінка, ще двоє людей поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

— В центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, Будинку культури та ЦНАП. Зазнали пошкоджень також торговельні кіоски та легкові автомобілі, — зазначив Олег Кіпер.

Через удар частково відключено електропостачання — без світла залишаються близько 800 абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електромереж. Водопостачання не припинялося.

Прокуратура розпочала розслідування. Під балістичним ударом опинилися й курортні зони Одещини: знищено будівлі двох баз відпочинку, пошкоджено приміщення трьох баз, чотири офісні будівлі та три автомобілі.

Унаслідок удару сталася пожежа у п’яти торговельних кіосках, яку ліквідували рятувальники. Від ДСНС залучалися дві спецмашини та шість вогнеборців.

Під обстріл потрапив і Київський район Одеси. Там постраждали дев’ять житлових будинків та навчальний заклад. Вранці в місті розпочав роботу оперативний штаб району.

Наразі відомо про 130 пошкоджених вікон, ще 30 вікон — у навчальному закладі. Роботи із закриття вікон плівкою та ОСБ-плитами тривають.

Наслідки атаки РФ по Одесі 23 вересня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

В Одеській мерії зазначили, що до оперативного штабу вже звернулися 19 мешканців постраждалих будинків. Його робота триватиме сьогодні до 17:00.

Нагадаємо, вночі 22 та 23 вересня, у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили девʼять дронів.